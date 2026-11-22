Еврокомиссия записала себе в успех затраты на энергоресурсы, заявила Захарова Захарова: ЕК записала себе в успех многомиллиардные затраты на энергоресурсы

Москва22 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) записала себе в успех многомиллиардные затраты на энергоресурсы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала заявления ЕК об отказе от российских энергоресурсов. Она добавила, что Европа лишилась гарантий поставок и столкнулась с ростом цен на энергоносители.

Еврокомиссия выходит и говорит о том, что они наконец достигли величайшего успеха, к которому стремились все эти годы. Они отшвартовались, они отвязались от, как они сказали, от российской энергетики. Вы представляете, что они себе вписали в успех? Они вписали себе в успех закупку без каких-либо обязательств и гарантий поставок энергоресурсов по цене завышенной. Они вписали себе в успех многомиллиардные затраты сказала Захарова

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что отказ Евросоюза от энергоресурсов из России привел к потере объединением собственной промышленности.