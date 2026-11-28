Москва28 ноя Вести.Страны Европы с начала отопительного сезона отобрали рекордный объем газа из подземных хранилищ. За месяц израсходованы уже 18% от закачанных летом объемов, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным агентства, отопительный сезон в Европе стартовал 28 октября с рекордно низкими запасами газа. За месяц из ПХГ были отобраны почти 11 млрд куб. м газа, что стало рекордным показателем для первых 30 дней осенне-зимнего периода за все время наблюдений.

Первые серьезные холода наступили в странах Евросоюза в конце ноября. Это привело к тому, что суточный отбор газа был увеличен. Так, с 23 по 26 ноября изъятия из ПХГ установили рекорд для указанных суток за все время наблюдений. В общей сложности в период с 1 по 26 ноября накопленный с начала месяца отбор достиг 10 млрд куб. м.

По состоянию на 26 ноября ПХГ Европы были заполнены на 66,6%. Это на 18,44% меньше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет и на 10,3% меньше, чем годом ранее.