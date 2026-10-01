Европа стала экспортировать на 20% меньше стали из-за ряда проблем FT: экспорт стали из Европы сократился на 20% из-за ряда проблем

Москва1 окт Вести.Экспорт стали из Европы уменьшился на пятую часть, в частности, из-за американских пошлин и падения объемов собственной выплавки в Евросоюзе (ЕС). Об этом пишет газета The Financial Times.

По данным Европейской сталелитейной ассоциации (Eurofer), которые приводит издание, по итогам первого полугодия поставки из Европы в США упали на 29% в годовом выражении – сказались введенные Вашингтоном 50-процентные пошлины на европейскую сталь.

Еще один фактор – сокращение экспорта в Турцию, Индию и Китай как минимум на 18%, поскольку европейские производители проигрывают конкуренцию более дешевой иностранной продукции.

Кроме того, возможности для экспорта подрывает и снижение самой выплавки стали в Европе.

Производство находится на исторических минимумах, так как отрасль сталкивается с растущими ценами на энергоносители, импортными пошлинами США и последствиями существенного избытка предложения со стороны Китая говорится в статье

При этом, согласно статистике Eurofer, на фоне падения экспорта на 20% производство необработанной стали в ЕС сократилось не так резко, на 3%, до 126 млн тонн за прошлый год, затем продолжило снижение еще на 1% за первые пять месяцев 2026 года, а в мае уже показало рост на 1,1%.

По более поздним данным Всемирной ассоциации стали, в августе выплавка в Евросоюзе вновь перешла к снижению в годовом выражении.

Генеральный директор Eurofer Аксель Эггерт заявил изданию, что Европа остается единственным макрорегионом, где сокращаются мощности производства стали, и допустил, что отрасль может уже не вернуться к показателям 2015 года, когда выплавка достигала 155 млн тонн.

Ранее стало известно, что Евросоюз в рамках переговоров по торговой сделке попросил США освободить от пошлин ряд товаров, включая роботов, сыр и вино. При этом европейская сталь и алюминий продолжают облагаться в США пошлиной в 50%.