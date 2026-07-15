Евросоюз попросил США освободить от пошлин роботов, сыр и вино Euractiv: ЕC попросил США убрать пошлины на роботов, сыр, вино и медоборудование

Москва15 июл Вести.Брюссель для переговоров с Соединенными Штатами Америки подготовил список товаров, с которых должны снять американские 15-процентные импортные пошлины после подписания двустороннего соглашения. Евросоюз рассчитывает, что отмена пошлин коснется промышленных роботов, медоборудования, сельхозтехники, а также алкогольных напитков и продуктов питания, сообщает специализирующаяся на новостях из Европейского союза медиаплатформа Euractiv.

Предложенный еврокомиссией список включает экспортные товары из Европы на 150 миллиардов долларов. В него входят вино, джин, виски, ром, водка, ликеры, грибы, оливки и оливковое масло, а также сыры пекарино и рокфор.

Евросоюз уже выполнил свою часть обязательств по тарифному соглашению. Еврокомиссия отменила с 1 июля пошлины на сотни видов продукции американской промышленности и сельского хозяйства отмечает издание

Торговое соглашение Евросоюза с США рассчитано до конца 2029 года. С 1 июля 2026 года оно продлевает беспошлинный импорт американских омаров. При этом Брюссель обязался инвестировать в американскую экономику за три года 600 миллиардов долларов, а также закупить у Вашингтона вооружения и энергоносители на 750 миллиардов долларов. Кроме того, европейская сталь и алюминий будут в США облагаться 50% пошлиной. Тем не менее соглашение официально завершит торговую войну между США и Европой.