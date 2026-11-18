Мариани: европейцы с удивлением обнаружили, что на переговорах их не ждут

Европейцы поздно изменили отношение к переговорам по Украине, считает Мариани Мариани: европейцы с удивлением обнаружили, что на переговорах их не ждут

Москва18 ноя Вести.Европа слишком поздно решила поменять свое отношение к переговорам по Украине, и сейчас ее никто уже не ждет. Об этом агентству РИА Новости заявил евродепутат, член фракции "Патриоты за Европу" Тьерри Мариани.

По его словам, последние годы европейские политики говорили о возможных переговорах с РФ, как о предательстве. Однако сейчас Европа предпринимает нелепые попытки влиться в переговорный процесс.

Сегодня те же самые люди в Брюсселе бегают в поисках места за столом переговоров. И с удивлением обнаруживают, что их там никто не ждет. В Абу-Даби американцы, русские и украинцы провели переговоры без участия европейцев добавил Мариани

Депутат также считает очень неразумными призывы, звучащий в Европе. Речь идет о размещении иностранных войск на территории Украины, переходе к военной экономике и производстве оружия большой дальности, отметил Мариани.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Евросоюз после мирных переговоров в Абу-Даби решил сделать ставку на эскалацию.

Жданова особо отметила, что Европа не внесла ни одной мирной инициативы, зато ряд европейских государств продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием.