Москва2 июл Вести.Суд Европейского союза постановил, что частные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за публикацию материалов RT. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда, его приводит телеканал.

Поводом для разбирательства стали уголовные дела, возбужденные в Германии в отношении трех человек. По версии следствия, обвиняемые администрировали сайт, на котором размещался контент RT.

Как отмечается в решении суда, ранее запрет на распространение материалов RT в Европейском союзе распространялся на официально зарегистрированных операторов, управляющих сайтами и контролирующих их работу. Теперь такая трактовка распространяется и на физических лиц, администрирующих интернет-ресурсы с материалами телеканала.

По данным суда, фигурантам уголовных дел в Германии грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее Европейский союз включил в санкционный список журналистов и блогеров, сотрудничавших с RT, в том числе публициста Романа Антоновского и писателя Игоря Мальцева.