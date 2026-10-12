Евстафьев усомнился, хватит ли Трампу времени на реализацию нового курса в США

Евстафьев: Трамп уловил экономические тенденции, способные изменить политику США Евстафьев усомнился, хватит ли Трампу времени на реализацию нового курса в США

Москва12 окт Вести.Президент США Дональд Трамп уловил новые экономические тенденции в США, которые могут повлиять на политику страны, но пока остается открытым вопрос, хватит ли Трампу времени.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

По мнению Евстафьева, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, сможет ли американский лидер использовать новые экономические тенденции для формирования последовательного политического курса.

В Америке экономика, которая неизбежно "родит" определенную политику. Успеет только Трамп ее подхватить, вот эти экономические новые тенденции. Он их нащупал. Вы знаете, еще раз повторяю, к нему отношусь скептически, но он нащупал этот экономический нерв. Хватит ли у него последовательности на нем выстроить политику? Хватит ли у него времени, извините, здоровья? Это другой вопрос, но тем не менее, он это все нащупал отметил Евстафьев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут обсуждения ряда проектов для сотрудничества в экономике, которое потенциально могло бы быть взаимовыгодным.