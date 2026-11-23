Москва23 ноя Вести.Несмотря на отсутствие полного контроля над своей администрацией, президент США Дональд Трамп не проигрывает, поскольку даже оппоненты-демократы перенимают его политику "Америка превыше всего", лишь адаптируя ее под свои идеологические взгляды. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Российской академии наук, доцент факультета мировой экономики НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Новиков.

По его мнению, Трамп не проигрывает, а скорее удерживает свои позиции.

Я могу ответить на вопрос, контролирует Дональд Трамп свою администрацию или нет? Нет, не контролирует. Но при этом я все-таки здесь позитивист, и, с моей точки зрения, даже не контролируя свою администрацию, он все равно, если не побеждает, то как минимум не проигрывает, даже несмотря на результаты выборов и так далее. Это утверждать позволяет мне то, что, если вы посмотрите на демократов, которые сейчас избрались в Конгресс, это же America First (политический лозунг "Америка превыше всего"), только слева. По сути, их риторика сводится к тому, что Трамп, он правый, идеологически неприятный, а самое главное, он делает все как-то слишком "по-трамповски". Мы (демократы) будем делать то же самое, но, по-своему считает Новиков

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ставит главной целью своей внешней политики полностью перестроить мир под себя и посвятить его своей личности. Агрессивная политика Трампа на мировой арене вызвана желанием разрушить то, что он считает хрупкими препятствиями на пути США к величию - будь то непокорные правительства или устоявшиеся международные правила.