Москва6 авг Вести.В России наблюдается заметный рост интереса абитуриентов к специальностям, связанным с прикладной физикой, самолетостроением и градостроением. Об этом сообщил ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По социально-гуманитарному профилю в число лидеров входят такие направления, как юриспруденция и экономика. Среди уникальных специальностей популярна фундаментальная и прикладная физика.

По количеству заявлений мы видим, что целый ряд - и это нас очень радует, - целый ряд уникальных новых специальностей лидируют по количеству заявлений и по динамике прироста заявок от абитуриентов… Фундаментальная и прикладная физика - абсолютный лидер: в 2,5 раза увеличилось количество заявлений. В частности, в прошлом году было 3 380, в этом году – 8 648 рассказал Фальков

Он отметил, что количество заявлений само по себе еще не является окончательным фактором, определяющим, что это будет самая популярная специальность, но это указывает на интерес абитуриентов.

[По направлению] cамолето- и вертолетостроения в два раза увеличилось количество заявлений. И это для нас сигнал к выделению больших бюджетных мест в последующие годы. По "Технологии изделий легкой промышленности" почти в два раза увеличились [заявки], что тоже не может не радовать сказал Фальков

Он также упомянул популярность направлений "Ядерные реакторы и материалы" и "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере". Кроме того, востребованным стало направление по строительству железных дорог, мостов и транспортных тоннелей, а также градостроительство.