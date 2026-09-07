ФАС возбудила антимонопольные дела на фармкомпании "Тева" и "Гротекс"

ФАС заподозрила фармкомпании "Тева" и "Гротекс" в недобросовестной конкуренции ФАС возбудила антимонопольные дела на фармкомпании "Тева" и "Гротекс"

Москва7 сен Вести.Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении фармацевтических компаний "Тева" и "Гротекс", заподозрив их в недобросовестной конкуренции при введении в оборот дженериков "Апиксанта" и "Апиклис", сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что подовом для разбирательства стало обращение компании "Пфайзер Инновации" и патентообладателя на действующее вещество "Апиксабан".

Заявители сообщили, что фармкомпании "Тева" и "Гротекс" ввели в гражданский оборот воспроизведенные лекарственные препараты "Апиксанта" и "Апиклис" (МНН Апиксабан) до истечения срока действия патента на оригинальный препарат... Срок действия патента на указанное вещество истекает в феврале 2027 года говорится в сообщении

ФАС возбудила антимонопольные дела, в рамках которых проверит действия ООО "Тева" и ООО "Гротекс" на предмет соответствия нормам закона о защите конкуренции.