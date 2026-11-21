Федерацию хоккея США обвинили в отсутствии публичной позиции по допуску россиян Федерация хоккея Украины обвинила США в отсутствии реакции на решение CAS о РФ

Москва21 ноя Вести.Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко выразил недовольство отсутствием публичной реакции со стороны американской федерации на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд к международным турнирам. Об этом пишет Front Office Sports.

По словам Кириченко, представители США в частных беседах выражают поддержку украинской стороне, однако официально не высказываются по этому вопросу.

Официально Федерация хоккея США ничего по этому поводу не заявляет, но в некоторых частных разговорах с нами представители американской стороны выражали поддержку демократическим странам. Это единственная ведущая хоккейная страна, которая ничего не говорит о сложившейся ситуации сказал глава украинской федерации

Он также обратил внимание, что в апреле 2027 года в США должен пройти чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет. При этом американская федерация пока не сообщила, готова ли допустить к турниру российскую сборную.

Откроют они дверь для российских игроков или нет? Они поддерживают нас только в ходе разговоров, но мы чувствуем, что кто-то оказывает на них определенное давление. Это видно и по другим федерациям, и по другим видам спорта в США: там не столь категорично настроены против России в спорте заявил Кириченко

Представитель украинской федерации предположил, что изменение позиции американской стороны может быть связано с политикой президента США Дональда Трампа. Он также напомнил, что российские хоккеисты продолжают выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и некоторых крупных юниорских соревнованиях в США и Канаде.

30 октября CAS обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако это решение пока не привело к возвращению национальных команд на все турниры. В частности, сборная России не сыграет на молодежном чемпионате мира в Канаде: 15 ноября IIHF сообщила, что российские хоккеисты не смогут принять участие в соревновании из-за отказа канадских властей допустить их в страну.