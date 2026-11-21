На Украине захотели компенсации за возвращение России в мировой хоккей

Киев хочет компенсации от России после возвращения на международные соревнования На Украине захотели компенсации за возвращение России в мировой хоккей

Москва21 ноя Вести.Россия должна будет предоставить финансовые компенсации Украине для возвращения на международные соревнования по хоккею. Об этом заявил спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко в интервью американскому изданию Front Office Sports.

По его словам, допуск российских спортсменов к международным турнирам возможен только после завершения конфликта.

Кроме того, после этого должны будут последовать компенсации. И речь не только об Украине - Международная федерация хоккея на льду (IIHF) тоже потеряла много денег из-за отсутствия России на турнирах сказал Кириченко

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что игнорирование решения Спортивного арбитражного суда по российским спортсменам является грубым нарушением международного права.