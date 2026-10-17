Москва17 окт Вести.Судья федерального суда в Майами Энжолик Летт пригрозила ввести санкции в отношении президента США Дональда Трампа из-за того, что он не явился на обязательную дачу показаний по собственному иску к британской медиакорпорации BBC на сумму 10 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Суд сделал истцу замечание за его неучастие в деле, но безрезультатно. Впредь суд ожидает строгого соблюдения своего приказа, невыполнение которого приведет к санкциям говорится в судебном постановлении

Какие именно санкции возможны против американского лидера, в документе не уточняется.

Отмечается, что Трампу нужно до 22 октября представить ответ на ходатайство BBC, которая добивается через суд, чтобы он дал показания. Вопрос должен быть рассмотрен до этой даты.

Допрос главы Белого дома был назначен на пятницу, 17 октября, но адвокаты президента сообщили, что он не сможет присутствовать в суде из-за "других вопросов общенациональной важности". По их словам, Трамп сможет дать показания не раньше января 2027 года, хотя стадия сбора доказательств по делу должна завершиться уже в декабре.

Ранее Трамп подал иск к BBC в федеральный суд Южного округа Флориды, потребовав не менее 10 млрд долларов, по 5 млрд по каждому из двух пунктов. Поводом для судебного разбирательства стал скандал вокруг фильма Panorama, который вышел в конце октября 2024 года, за несколько дней до президентских выборов в США. В нем смонтированы два разных фрагмента выступления Трампа 6 января 2021 года, произнесенные с разницей около 50 минут: о том, что он пойдет с сторонниками к Капитолию, и призыв "сражаться как черти". Авторы фильма создали у зрителя впечатление о том, что американский лидер агитировал за насильственный захват здания, а слова о "мирном и патриотичном" выражении мнения граждан оказались опущены. BBC признала ошибку и извинилась, а гендиректор Тим Дейви и глава новостной службы Дебора Тернесс ушли в отставку.