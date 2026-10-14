Москва14 окт Вести.Британцы ошибочно проецируют на Россию опыт распада своей колониальной империи, не учитывая, что российская государственность обладает уникальной способностью к самовосстановлению. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил режиссер, народный артист России Карен Шахназаров.

Он полагает, что британцы до сих пор не могут простить России крах своей империи. Эта застарелая обида переросла в системную враждебность: Лондон годами строит козни против Москвы, лелея мечту о том, что однажды Россия повторит судьбу их бывшей империи и развалится.

Британцы искренне полагают, что их потеря империи – дело рук СССР. Они искренне так считают - не американцы, а именно Советский Союз. У них же было невероятное количество территорий, колоний, и они объявляли независимость. И за всем этим непременно, с их точки зрения, торчали уши СССР, поскольку поставляли оружие, воспитывали в своих лагерях борцов за свободу. А вот теперь, как они считают, мы находимся в той же стадии распада. Они искренне полагают, что рано или поздно Россия должна пройти по такому же пути распада, поскольку все империи проходят заявил Шахназаров

Россия, по словам режиссера, подобна живому организму, чье дыхание — это исторический ритм распада и возрождения.

Да, мы распадались и заново собиралась. Я это назвал бы "дышащей империей". Она практически распалась в 1917 году, и страна полностью разрушалась, но она собралась совершенно необыкновенным образом, причем, самое замечательное в этом то, что собрались русские территории, и к ним присоединились среднеазиатские территории. Поэтому, на мой взгляд, надежда Британии на то, что наша страна распадется, иллюзорна, но напакостить она может. А собирается Россия, на мой взгляд, прежде всего потому, что базис у нас в отличие от них, не колониальный заявил Шахназаров

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что на Западе снова раскручивают идеи о "деколонизации" России, которые были популярны при распаде СССР. Он напомнил, что тогда западные страны рассчитывали, что РФ распадется на куски, которые будет легко контролировать.