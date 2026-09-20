Фидан: есть предложения к США по решению проблемы с С-400 Фидан: Турция обсуждает с США вопрос снятия санкций CAATSA

Москва20 сен Вести.Турция обсуждает с США возможность снятия санкций CAATSA и урегулирования проблемы с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала NTV.

Санкции CAATSA являются для Турции препятствием, особенно для турецкой оборонной промышленности. Мы пытаемся его преодолеть. Также есть определенные плодотворные идеи по решению проблемы с С-400, которая и стала причиной этого отметил Фидан

Принятие решений основано на взаимной доброй воле, и Турция надеется на достижение успеха в этом вопросе, пояснил министр.

Агентство Bloomberg сообщило, что Анкара добивается от Москвы разрешения на перепродажу приобретенных ранее ЗРК С-400. Перепродажа позволит разблокировать путь к снятию американских санкций и возвращению Турции в программу поставок американских истребителей F-35.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) принят в США в 2017 году. Под действие закона могут попасть страны, действия которых представляют угрозу для национальной безопасности США.