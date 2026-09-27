Москва27 сенВести.Точных сроков завершения обсуждения вопроса о возможной передаче российских ЗРК С‑400 третьей стране пока нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в соцсети X.
Мы продолжаем обсуждения со всеми сторонами по этому вопросуотметил Фидан
На вопрос о том, могут ли обсуждения завершиться до конца 2026 года, Фидан ответил, что точные сроки не определены.
Мы не можем знать об этом сейчас. Когда завершиться, общественность об этом узнаетзаявил глава МИД Турции
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Турция знает, что не сможет отдать системы С-400 третьей стороне без согласия России. Анкара пока не обращалась к Москве с просьбой разрешить передачу С-400 другому государству.