Фидан: пока нет конкретных сроков завершения обсуждений по вопросу С-400

Фидан: точных сроков завершения обсуждений по вопросу С-400 нет Фидан: пока нет конкретных сроков завершения обсуждений по вопросу С-400

Москва27 сен Вести.Точных сроков завершения обсуждения вопроса о возможной передаче российских ЗРК С‑400 третьей стране пока нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в соцсети X.

Мы продолжаем обсуждения со всеми сторонами по этому вопросу отметил Фидан

На вопрос о том, могут ли обсуждения завершиться до конца 2026 года, Фидан ответил, что точные сроки не определены.

Мы не можем знать об этом сейчас. Когда завершиться, общественность об этом узнает заявил глава МИД Турции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Турция знает, что не сможет отдать системы С-400 третьей стороне без согласия России. Анкара пока не обращалась к Москве с просьбой разрешить передачу С-400 другому государству.