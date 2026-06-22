Москва22 июнВести.Международная федерация футбола (ФИФА) назначила американку Тори Пенсо и мексиканку Катю Гарсию главными арбитрами на матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом заявили в пресс-службе ФИФА.
Уточняется, что Пенсо будет судить матч сборных Германии и Эквадора. Для американки, которая до этого судила матч Чехии и ЮАР, это будет вторая игра на нынешнем турнире в роли главного судьи. Матч стартует в 23:00 по московскому времени 25 июня.
Бригада во главе с Гарсией будет работать на матче Тунис - Нидерланды, который пройдет в ночь на 26 июня.
Чемпионат мира проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, он будет завершен 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующий победитель - Аргентина.
Ранее сообщалось, что спортсмены сборной Ирана по футболу оставили послание общественности в раздевалке стадиона в Лос-Анджелесе после матча группового этапа чемпионата мира с командой Бельгии.