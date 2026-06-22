Двух женщин назначили главными арбитрами на матчи третьего тура ЧМ по футболу

ФИФА назначила двух женщин главными арбитрами матчей третьего тура ЧМ Двух женщин назначили главными арбитрами на матчи третьего тура ЧМ по футболу

Москва22 июн Вести.Международная федерация футбола (ФИФА) назначила американку Тори Пенсо и мексиканку Катю Гарсию главными арбитрами на матчи третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом заявили в пресс-службе ФИФА.

Уточняется, что Пенсо будет судить матч сборных Германии и Эквадора. Для американки, которая до этого судила матч Чехии и ЮАР, это будет вторая игра на нынешнем турнире в роли главного судьи. Матч стартует в 23:00 по московскому времени 25 июня.

Бригада во главе с Гарсией будет работать на матче Тунис - Нидерланды, который пройдет в ночь на 26 июня.

Чемпионат мира проходит в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике, он будет завершен 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Действующий победитель - Аргентина.

Ранее сообщалось, что спортсмены сборной Ирана по футболу оставили послание общественности в раздевалке стадиона в Лос-Анджелесе после матча группового этапа чемпионата мира с командой Бельгии.