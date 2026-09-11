Фигурант дела об изнасиловании и убийстве ребенка из Петербурга признал вину Обвиняемый в изнасиловании и убийстве мальчика из Петербурга признал вину

Москва11 сен Вести.Обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера и убийстве девятилетнего мальчика из Санкт-Петербурга Петр Жилкин 39 лет полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Жилкин неоднократно давал следствию показания – 3 и 27 февраля, 11 марта, 20 мая, а также 13 июля этого года. В них он полностью признал свою вину в обоих преступлениях: мужеложстве и иных действиях сексуального характера в отношении ребенка, совершенных с использованием его беспомощного состояния (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), и убийстве потерпевшего (п. "в" и "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ) сообщили в источнике

Слушания по делу Жилкина начались 13 августа в Ленинградском областном суде и проходят в закрытом от слушателей и прессы режиме. 11 сентября состоится третье заседание.