Вынесен приговор по делу о незаконном отчуждении санатория "Русь" в Подмосковье

Фигуранты дела о мошенничестве с санаторием "Русь" получили 11 и 8 лет колонии Вынесен приговор по делу о незаконном отчуждении санатория "Русь" в Подмосковье

Москва9 июл Вести.Суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконном отчуждении санатория "Русь". Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ на платформе MAX.

Андрей Чепурной и Валерий Белялов признаны виновными в незаконном отчуждении санатория "Русь", принадлежавшего Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны".

Вынесен обвинительный приговор в отношении Андрея Чепурного и Валерия Белялова… Сроки назначенного соучастникам наказания в виде лишения свободы составили 11 и 8 лет соответственно говорится в публикации Генпрокуратуры

По данным следствия, преступление было совершено в 2017 году. Чепурной приговорен к 11 годам лишения свободы, Белялов – к 8 годам. Обоим запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с руководством общественными организациями, а также назначен штраф.