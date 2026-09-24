Москва24 сен Вести.Греческий общественный деятель, публицист Афанасий Авгеринос в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил глубокое недоверие к европейской бюрократии, критикуя ее за ведение губительной для уровня жизни граждан политики конфронтации с Россией и призывая к смене курса.

Он заявил, что навязанная европейской бюрократией идея победы над Россией - фикция: граждане Европы понимают, что теряют уровень жизни и в обществе растет осознание провальности этого курса.

Мы европейскую бюрократию не выбираем - она назначена кем-то. И даже непонятно за какие интересы они борются. Они поддерживают фикцию, что якобы можно победить на этой войне Россию, но мы все понимаем, что мы не сможем победить, и только проиграем. Теряем позиции, теряем уровень жизни, все становится хуже. Поэтому я думаю, что как раз, может быть, пришло время, когда вот это такое осознание, которое уже проявляется в некоторых странах, как в Германии, может быть, как во Франции, еще в других странах, будет шире представлено в парламентах Европейского союза. Мы точно не выигрываем от этой политики и точно не хотим ничего делить с Россией. Нам, конечно, очень жаль, что пока не находится возможности перемирия, но эти процессы доверия и недоверия, они тоже связаны с нашими политиками - высокие проценты недоверия к нашим европейским представителям рассказал Авгеринос

Он рассказал, что граждане Греции и других стран открыто высмеивают курс ЕС, который не представляет интересы народа.

Я услышал вашу жесткую критику по отношению к нашим политикам. У меня реально не находится аргументов чтобы их защитить, потому что мы, греческие, по крайней мере, граждане и многие другие коллеги, с которыми мы общаемся, люди в Европе, они таким же образом высмеивают эту общую генеральную линию Европейского союза, которая непонятно кого представляет, но точно не представляет наши интересы заявил Авгеринос

Ранее итальянский профессор Винченцо Коста в статье для L’ AntiDiplomatico написал, что Европа истощила свои экономические возможности в противостоянии с РФ, поэтому переходит к силовым методам. По его словам, Россия выдержала санкционное давление, а Европа на грани кризиса из-за высоких цен на газ.