Филолог Кронгауз: безымянный – и есть название пальца, поэтому оно не изменится

Филолог объяснил, почему безымянный палец навсегда останется безымянным Филолог Кронгауз: безымянный – и есть название пальца, поэтому оно не изменится

Москва29 окт Вести.Безымянный палец не получит нового названия в русском языке, поскольку отсутствие имени и стало его названием, по аналогии с фамилией Бесфамильный, рассказал РИА Новости лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ Максим Кронгауз.

Люди же с фамилией Бесфамильный не меняют ее — это становится их постоянным признаком, постоянным свойством. Точно так же и здесь: отсутствие имени стало именем для пальца. Это имя выполняет свою функцию в языке, и менять его нет необходимости, к нему привыкли уточнил эксперт

Кронгауз отметил, что существует две версии происхождения названия пальца. Согласно первой из них, палец считался неинтересным: большой и мизинец назвали по размеру, средний – по положению, а указательный по функции.

Вторая версия гласит, что палец считался священным, чистым и связанным напрямую с сердцем, из-за чего на его подлинное название было наложено табу.