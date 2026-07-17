Эксперт Анисимов: после увольнения человек будет сам платить за зарплатную карту

Финансист пояснил, что происходит с зарплатной картой после увольнения Эксперт Анисимов: после увольнения человек будет сам платить за зарплатную карту

Москва17 июл Вести.После увольнения с работы зарплатная карта превращает в обычную дебетовую, и сотрудник должен сам ее оплачивать. Об этом в интервью RT сообщил директор финансовой компании Павел Анисимов.

Он пояснил, что после увольнения человек может свободно распоряжаться своей картой, в том числе и предоставить ее данные новому работодателю. Впрочем, тариф на такой карте обычно меняется.

Пока человек числится в зарплатном проекте, обслуживание карты оплачивает работодатель, клиент пользуется бесплатным выпуском, повышенным кешбэком, льготными ставками по вкладам и кредитам … Обычно это происходит спустя два или три месяца после прекращения поступлений. Появляется плата за годовое обслуживание и sms-информирование, кешбэк снижается до базового уровня добавил Анисимов

Финансист также отметил, что работодатель не может блокировать зарплатную карту и не имеет доступа к счетам сотрудника.