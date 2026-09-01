Финансист: сравнение экономики с верблюдом – не в пользу Центробанка Финансист Лосев считает неуместным сравнение экономики с верблюдом

Москва1 сен Вести.Сравнения о том, что российскую экономику можно сравнить с верблюдом, идут не в пользу Центробанка. Такое мнение ИС "Вести" высказал финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) участники сессии "Реализация современной денежно-кредитной политики и адаптация российской экономики к вызовам" дали ответы, с каким животным можно было бы сравнить состояние экономики страны.

Советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов заявил, что российская экономика вызывает у него ассоциации с верблюдом из-за ее устойчивости и выживаемости в экстремальных условиях.

Лосев считает, что такие сравнения на данный момент неуместны.

Когда я увидел это сообщение про сравнение с верблюдом, то вспомнил фрагмент из "Семнадцати мгновений весны": "Что это вас на эпитеты потянуло? С усталости? Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам. Мы должны мыслить существительными и глаголами: он встретился, она сказала, он передал". Вот все эти сравнения на самом деле не в пользу ЦБ, потому что превратить экономику в пустыню и заставить выживать - это надо было постараться сказал эксперт

По его мнению, на данный момент экономика РФ столкнулась с серьезными вызовами, которые включают в себя и внешнее санкционное давление, и ведение боевых действий.

Да, мы не живем по книжке "Экономикс". И то, что сейчас происходит, это, скорее, политэкономика - взаимодействие политики, экономики, общественно-социальных отношений. Мир меняется, но это не выживание. И это явно не про верблюда заметил он

https://www.vesti.ru/ns/titov-zayavil-o-riske-perekhoda-ehkonomiki-v-rezhim-berserka