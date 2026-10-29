Финляндия запросила у ЕС исключение для своих 134 норковых ферм после запрета

Финляндия не готова закрывать норковые фермы Финляндия запросила у ЕС исключение для своих 134 норковых ферм после запрета

Москва29 окт Вести.Финляндия обратилась в Еврокомиссию с просьбой сделать для страны исключение из новых правил Евросоюза, запрещающих разведение американских норок, сообщил портал Rapporteur.

По информации издания, запрос, направленный в начале октября, относится к 134 звероводческим площадкам.

Согласно данным портала, в 2022 году меховая отрасль Финляндии обеспечивала работой 540 человек, при этом меховые аукционы приносят сотни миллионов евро. Например, финская компания Saga Furs отчиталась о сделках на сумму более 680 млн евро.

ЕС включил американскую норку в перечень инвазивных чужеродных видов в 2025 году. С 7 августа 2027 года на территории сообщества ограничат содержание, разведение и продажу этих животных. Дания, ранее крупнейший в мире производитель норки, решила не просить исключения, что положило конец работе норковых ферм в стране.