Москва8 авгВести.На официальном сайте МИД Финляндии более полутора лет размещены рекомендации для граждан страны, желающих вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве наемников.
Материал под названием "Информация для добровольцев" размещен в феврале 2025 года. "Добровольцами" Хельсинки называет наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ.
Правительство Финляндии не рекомендует посещать Украину, но добавляет, что участие в военных действиях не противоречит законодательству страны, следует из документа.
МИД Финляндии предупредил граждан, что в случае ранения на Украине они не смогут рассчитывать на помощь государства в эвакуации или лечении. В инструкции сказано, что досрочное расторжение контракта с ВСУ "практически невозможно".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авторы документа руководствовались исключительно ненавистью к своим гражданам.
Летом 2024 года Финляндия признала, что обучает на территории страны украинских военнослужащих для их дальнейшего участия в боевых действиях с Россией, а в начале 2025 года разработала для украинской армии новый ударный беспилотник Insta Steel Eagle.
Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в интервью ИС "Вести" заявил, что в зоне боевых действий на Украине все чаще появляются выходцы из стран Южной Америки.