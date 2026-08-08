На сайте МИД Финляндии 1,5 года доступна инструкция для воюющих за ВСУ финнов

МИД Финляндии не убрал с сайта методичку для воюющих на стороне ВСУ финнов На сайте МИД Финляндии 1,5 года доступна инструкция для воюющих за ВСУ финнов

Москва8 авг Вести.На официальном сайте МИД Финляндии более полутора лет размещены рекомендации для граждан страны, желающих вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в качестве наемников.

Материал под названием "Информация для добровольцев" размещен в феврале 2025 года. "Добровольцами" Хельсинки называет наемников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ.

Правительство Финляндии не рекомендует посещать Украину, но добавляет, что участие в военных действиях не противоречит законодательству страны, следует из документа.

МИД Финляндии предупредил граждан, что в случае ранения на Украине они не смогут рассчитывать на помощь государства в эвакуации или лечении. В инструкции сказано, что досрочное расторжение контракта с ВСУ "практически невозможно".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что авторы документа руководствовались исключительно ненавистью к своим гражданам.

Летом 2024 года Финляндия признала, что обучает на территории страны украинских военнослужащих для их дальнейшего участия в боевых действиях с Россией, а в начале 2025 года разработала для украинской армии новый ударный беспилотник Insta Steel Eagle.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в интервью ИС "Вести" заявил, что в зоне боевых действий на Украине все чаще появляются выходцы из стран Южной Америки.