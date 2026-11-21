Yle: Финляндия пытается взыскать с России и "Газпрома" более 25 миллиардов евро

Финляндия предъявила требования России и "Газпрому" на 25 миллиардов евро Yle: Финляндия пытается взыскать с России и "Газпрома" более 25 миллиардов евро

Москва21 ноя Вести.Власти Финляндии хотят взыскать с России и компании "Газпром" более 25 миллиардов евро на основании трех решений международных арбитражей о возмещении ущерба. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

По информации журналистов, к "Газпром экспорту" предъявлено требование на сумму в размере 16,4 миллиарда евро. Как уточняется, оно касается прекращения поставок газа немецкой энергетической компании Uniper и другим европейским потребителям в 2022 году. "Газпром" ранее заявлял, что требования немецкой стороны неправомерны, а российская компания не нарушала условия контрактов.

Еще около 9,2 миллиарда евро Финляндия пытается взыскать непосредственно с России по двум делам: первое связано с нефтяной компанией ЮКОС, второе – с украинским "Нафтогазом".

Как отмечается, финским властям вряд ли удастся взыскать большую часть средств из-за недостатка российских активов в Финляндии, которые Хельсинки могли бы арестовать и продать.