Москва6 ноя Вести.Финская служба судебных приставов по решению апелляционного суда Хельсинки приостановила арест государственного имущества России в Финляндии, сообщает издание Helsingin Sanomat.

В публикации говорится, что аресты на российское государственное имущество приостановлены, пока суд не рассмотрит апелляцию или не примет иного решения.

Изъятия государственных активов РФ в Финляндии осуществлялись по решению Хельсинкского окружного суда, принятого в августе 2024 г. по иску украинского государственного холдинга "Нафтогаз" и его дочерних компаний. Тогда суд постановил изъять госактивы России на сумму более 4 миллиардов долларов.