Москва22 июн Вести.С 1 июля военным в Финляндии разрешат носить длинные волосы, необходимые поправки будут внесены в обновленный устав. Об этом сообщили в силах обороны республики.

Обновление (устава - прим. ред​​​.) позволит всем военнослужащим носить прическу, основанную на действующих рекомендациях по женским прическам говорится в сообщении на сайте сил обороны

Как подчеркнули в финских силах обороны, длина волос никак не сказывается на боеспособности солдат. При этом распущенные длинные волосы на службе остаются под запретом. Действующий устав предписывает военнослужащим мужского пола иметь короткие и опрятные стрижки. Новая редакция документа начнет действовать с 1 июля.