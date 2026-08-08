Москва8 авгВести.В Финляндии с марта 2027 года введут экзамен для подающих заявление на гражданство, который будет проверять знания функционирования финского общества. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на миграционную службу страны.
Со 2 марта 2027 года все, кто подает заявление на гражданство, должны будут сдать экзамен, оценивающий знание финского обществаговорится в сообщении Yle
Телерадиокомпания уточняет, что заявители, подавшие документы до установленной даты, освобождаются от обязательной сдачи экзамена.
Как сообщает Yle, в ходе тестирования будут оцениваться знания об устройстве финского социума и его базовых ценностях. Вопросы затронут правовую систему, основные права человека, принципы равенства, а также историю и культуру страны.
Экзамен проводится в электронном формате на финском или шведском языке. Принять участие в нем могут граждане трудоспособного возраста — от 18 до 65 лет. От тестирования освобождаются лица, завершившие обучение в лицее или высшем учебном заведении на одном из указанных языков, отмечает телерадиокомпания.
На подготовку экзаменационных материалов власти выделили порядка 800 тысяч евро, подчеркивает Yle.
Ужесточение правил получения гражданства входит в повестку действующего правительства под руководством премьер-министра Петтери Орпо. Ранее соискателям требовалось сдать языковой экзамен и прожить в стране не менее пяти лет. С октября 2024 года минимальный срок проживания был увеличен с пяти до восьми лет.