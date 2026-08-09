Впервые почти за 40 лет между Финляндией и Швецией запустят поезда Финляндия и Швеция возобновят железнодорожное сообщение спустя 38 лет

Москва9 авг Вести.Финляндия и Швеция в понедельник, 10 августа, впервые почти за 40 лет возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между странами. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

По данным СМИ, поезда будут дважды в день курсировать между финским Оулу и шведской Хапарандой. Время в пути составит около 1 часа 40 минут.

Железнодорожное сообщение между странами ранее проходило через финский Торнио и Хапаранду, однако было прекращено в 1988 году. В 2025 году министр транспорта и коммуникаций Финляндии Лулу Ранне сообщала о планах восстановить поездное сообщение со Швецией в 2026 году.

Yle отмечает, что по этому железнодорожному маршруту в свое время из эмиграции возвращался Владимир Ленин.

При этом на возобновленном маршруте не будет работать вагон-ресторан. Причиной стали различия между финскими и шведскими требованиями к продаже и подаче продуктов питания и алкоголя.