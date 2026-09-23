Фитнес-клубы просят разрешить им самостоятельно разрывать договоры с клиентами "Коммерсант": фитнес-клубы хотят права самим разрывать договор с клиентами

Москва23 сен Вести.Национальное фитнес-сообщество (НФС) обратилось к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой предусмотреть для клубов право самостоятельно разрывать договор с клиентом, говорится в письме организации, которое цитирует "Коммерсант". Речь идет о клиентах, систематически нарушающих правила клуба.

По мнению главы НФС Елены Силиной, сегодня право фитнес-клуба прекратить обслуживание клиента ограничено даже в ситуациях систематических нарушений правил посещения, конфликтов с персоналом или другими посетителями. В НФС предлагают дать клубам право прекратить действие договора с нарушившим правила клиентом, вернуть ему средства за неиспользованный период и не заключать с ним новый договор в течение года. Нарушения могут фиксироваться видеокамерами.

По данным руководителя FitnessData Максима Боровикова, систематически нарушает правила клубов только 1% клиентов. Нарушения чаще всего связаны со скрытым тренерством, воровством полотенец или геля для душа, агрессивным поведением.

Как считают в "Общественной потребительской инициативе" (ОПИ), клубы при получении права расторгать договоры в одностороннем порядке могут начать произвольно толковать нарушения правил, которые сам бизнес и устанавливает. Вследствие потребители могут подвергаться дискриминации. Клубы таким образом могут в том числе избавляться от клиентов, добивающихся качественного оказания услуг, не исключают в ОПИ.