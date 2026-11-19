Тренер Скрипник: Ломоносов по пути в Москву мог потерять до 165 тысяч калорий

Фитнес-тренер изучил, сколько калорий затратил Ломоносов по пути в Москву Тренер Скрипник: Ломоносов по пути в Москву мог потерять до 165 тысяч калорий

Москва19 ноя Вести.Ученый Михаил Ломоносов мог сжечь до 165 тысяч калорий во время своего знаменитого пешего путешествия из Архангельска в Москву. Такое предположение высказал фитнес-тренер Никита Скрипник в беседе с "Абзацем".

Тренер уточнил, что сама ходьба могла затратить от 80 до 125 тысяч калорий.

Если прибавить к этому базовый обмен веществ, энергию, которую организм расходует на работу внутренних органов, дыхание, поддержание температуры тела, общие энергозатраты за три недели могли составить 120-165 тысяч калорий, то есть в среднем 5700-7800 калорий в сутки рассказал он

По словам Скрипника, при расчетах он обращал внимание на ряд факторов. Как указывается в открытых источниках, путь в 1200 километров Ломоносов преодолел за 21 день – по 50-55 километров каждый день. Так, время, затраченное на ходьбу, составило 210-250 часов при предположительной средней скорости около пяти километров в час. Также не стоит забывать о нюансах такого маршрута: ходьба по снегу, вес одежды и дополнительных вещей.

Если взять в расчет, что он мог потратить 100 тысяч килокалорий, то это 12-13 килограммов жировой ткани в чистом виде. На самом деле такой марш-бросок весьма непростой. И без регулярного восполнения энергии плотной высококалорийной пищей преодолеть такую дистанцию было бы физиологически невозможно добавил он

Между тем следует помнить, что точных исторических сведений о полностью пешем пути ученого до столицы нет.

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