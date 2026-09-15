В Пулково тестируют браслеты и кольца для мониторинга усталости персонала

Физически работающим специалистам в Пулково браслеты измеряют уровень усталости В Пулково тестируют браслеты и кольца для мониторинга усталости персонала

Москва15 сен Вести.В петербургском аэропорту Пулково тестируются браслеты и кольца для мониторинга усталости персонала, сообщил ТАСС гендиректор Пулково Леонид Сергеев.

Для мониторинга состояния персонала уже тестируются носимые устройства - браслеты, кольца и другие решения. Они должны помогать объективно оценивать нагрузку и состояние человека в течение рабочего процесса сказал Сергеев

Он уточнил, что в первую очередь это касается физически работающих специалистов. Им измеряют сердечный ритм, температуру, уровень стресса, активность.