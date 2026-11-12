Москва12 нояВести.Международный военно-технический форум "Армия-2027" исключили из перечня международных выставок продукции военного назначения, которые должны пройти в России в 2027 году. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовых актов.
B 2027 году, утвержденном указанным распоряжением, позиции, касающиеся Международного салона вертолетной техники и авиационных систем и Международного военно-технического форума "Армия-2027", исключитьговорится в документе
В 2025 году форум "Армия" также был исключен из списка международных выставок военной продукции, запланированных в тот год к проведению в России.