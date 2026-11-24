В Москве откроется седьмой форум СМИ России и Китая

Форум СМИ России и Китая стартует в Москве В Москве откроется седьмой форум СМИ России и Китая

Москва24 ноя Вести.Седьмой форум СМИ России и Китая начнется 24 ноября в Москве, передает ТАСС.

Главная тема двухдневной встречи – "Трансформация СМИ в эпоху искусственного интеллекта: новые задачи и их решение в России и Китае".

Участие в форуме, который пройдет в Национальном центре "Россия", примут свыше 200 представителей ведущих медиаструктур, федеральных и региональных СМИ, руководители профильных ведомств и эксперты говорится в сообщении

Как отмечается, пленарное заседание запланировано на 25 ноября. Его проведут генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и главный редактор "Синьхуа" Люй Яньсун.

В рамках форума запланированы 3 тематические сессии. Участники обсудят сотрудничество в сфере цифровых медиа, разработку и обучение национальных моделей искусственного интеллекта, а также роль СМИ в развитии торговли, туризма и межличностных контактов между двумя странами.

В прошлом году форум СМИ РФ и КНР проходил в Пекине. С 2015 года мероприятие проводится поочередно в России и Китае.