Москва27 окт Вести.На борту французского авианосца "Шарль де Голль" прошли первые испытания боевого лазера, предназначенного для уничтожения беспилотников. Об этом сообщает журнал Cols bleus, официальное издание Военно-морских сил Франции.

Испытания прошли в ходе миссии La Fayette 26 в Оманском заливе. Отмечается, чтобы собрать и подключить установку на судне потребовалось около четырех часов. Уточняется, что стрельбы в рамках испытаний не было. Установка включает камеры, лазерный излучатель, лидар и охладительную систему.

Точное название системы в публикации не приводится. Предположительно, речь идет об установке HELMA-P, которая является разработкой французской компании CILAS (принадлежит группам Safran и MBDA) и Главного управления вооружениями (DGA). Эта установка имеет лазерный луч мощностью 2 кВт, который, по сообщению разработчиков, ослепляет на расстоянии до 3 км и выводит из строя камеры БПЛА, а на дистанции около 1 км - может расплавить дрон.

Ранее армия США заключила первый в истории контракт на выпуск боевых лазеров большой мощности для борьбы с БПЛА. Соглашение с компанией AeroVironment предусматривает поставку таких систем на сумму не менее 400 миллионов долларов.