Москва11 авг Вести.С 11 августа во Франции вступил в силу запрет на телефонные звонки с рекламой. Теперь французские компании смогут звонить гражданам лишь в двух случаях. Первый случай – если звонок касается ранее заключенного с человеком договора, второй – если на звонки с маркетинговыми целями получено предварительное соглашение.

На рекламные звонки с предложениями товаров и услуг по инициативе компаний в принципе наложен запрет для всех предприятий, отмечается на портале госинформации Франции.

Также компания обязана сообщать вам о сроке на телефонные звонки, на который вы даете согласие. Этот период не может превышать одного года ни при каких обстоятельствах сообщается на портале

Звонки по телефону с рекламными целями теперь во Франции допускаются лишь в рабочие дни с 10 до 20 часов и с перерывом на обед с 13 до 14 часов. В выходные и праздничные дни такие звонки вообще запрещены. Нарушителей ожидает штраф. Он может достигать 75 тысяч евро для физических лиц и до 375 тысяч для организаций.

В России с 1 сентября 2025 года абоненты в соответствие с законом "О связи" могут устанавливать запрет на получение массовых информрассылок и рекламные звонки. А мобильные операторы просто блокируют немаркированные массовые вызовы. Добровольный отказ от рекламных вызовов действует в ФРГ, США, Канаде и Великобритании.

До этого во Франции действовала система, при которой коммерческие звонки были разрешены, если человек специально от них не отказался через госсистему Bloctel. Теперь система Bloctel просто не нужна: принцип opt-out ("не звоните мне") заменен на правило opt-in ("разрешаю вам звонить").