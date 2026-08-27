Французская TotalEnergies вышла из проекта "Арктик СПГ 2" TotalEnergies передала свою долю в "Арктик СПГ 2" дочерней компании НОВАТЭКа

Москва27 авг Вести.Французская энергетическая компания TotalEnergies подтвердила завершение передачи своей доли в 10% в проекте "Арктик СПГ 2" дочерней структуре НОВАТЭКа, компании ООО "Нордлайн".

Отныне TotalEnergies не является акционером проекта. При этом компания сохраняет за собой право на возврат со стороны "Арктик СПГ 2" своей доли заемного финансирования в размере около 1,3 млрд долларов. Там уточнили, что возмещение может состояться позже в зависимости от действующих санкций.

TotalEnergies подтверждает завершение передачи своей 10% доли в проекте Arctic LNG 2 компании NordLine (дочерней компании Novatek). Таким образом, TotalEnergies больше не является акционером Arctic LNG 2 заявила французская компания

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил выкуп доли в "Арктик СПГ 2" у TotalEnergies.