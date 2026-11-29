Москва29 ноя Вести.Сооснователь французского медиаресурса Divergence Politique и геополитический аналитик Фабрис Сорлин, переехавший в Россию в 2015 году, рассказал РИА Новости, что страна больше всего впечатляет его своей приверженностью традиционным ценностям.

Традиционные ценности – это впечатляет меня больше всего. Россия четко определила, что такое традиционные ценности, и у нее хватило смелости сделать это. Ни одна страна Западной Европы не пошла на такой шаг отметил Сорлин

Россия, подчеркнул он, говорит о семье, духовности, вере, традициях, о преобладании нравственного и духовного над мирским и материальным и благодаря этому остается сплоченной, несмотря на санкции и внешние трудности.

При этом я хочу подчеркнуть, что, несмотря ни на что, остаюсь французским патриотом. Я люблю Францию. Но мне чрезвычайно больно видеть, во что она превращается заключил Сорлин

Ранее он отмечал, что Франция может скатиться к гражданской войне на фоне обнищания населения и растущего недовольства неконтролируемым притоком мигрантов.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, европейцы переселяются в Россию, чтобы сохранить свои фундаментальные духовные ценности, семью и обеспечить будущее своих детей.