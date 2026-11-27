Заявления Макрона о двух урожаях в год в России вызвали критику в СМИ

Макрон объяснил успехи сельского хозяйства РФ глобальным потеплением Заявления Макрона о двух урожаях в год в России вызвали критику в СМИ

Москва27 ноя Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с местными фермерами заявил, что Россия превратилась в серьезного конкурента французских аграриев на глобальном рынке и якобы собирает по два урожая в год благодаря климатическим изменениям.

Обозреватели раскритиковали высказывания французского лидера за некомпетентность в вопросах сельского хозяйства, напомнив об агротехнических циклах культур и разделении зерновых на яровые и озимые.

В колонке Александра Гришина на KP.RU отмечается, что подобная риторика призвана отвлечь внимание французского общества от экономических трудностей и масштабных бюджетных расходов на помощь Украине, которые, по оценкам европейских политиков, обходятся гражданам Франции более чем в 7 евро ежемесячно на человека.