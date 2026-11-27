Макрон: Россия покупала зерно у Франции, а теперь сама стала крупным экспортером

Макрон пожаловался, что Россия стала крупным экспортером зерна Макрон: Россия покупала зерно у Франции, а теперь сама стала крупным экспортером

Москва27 ноя Вести.Россия стала крупным экспортером зерна, что наносит серьезный урон Франции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Clash Report.

Из-за геополитической напряженности Франция больше не имеет доступа к рынкам России, Северной Африки и других регионов, пожаловался Макрон.

Возьмем Россию: еще несколько лет назад она являлась нашим клиентом. Изменение климата привело к тому, что теперь у них даже два урожая в год. Они стали крупными экспортерами, и это сильно бьет по нам передает Clash Report слова Макрона

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва продолжит участвовать в укреплении продовольственной безопасности Африки и играть роль ответственного поставщика зерна.

Замглавы МИД Георгий Борисенко отметил, что Россия готова обеспечить поставки зерна в Африку через Балтийское море, этот маршрут не перекрыт.