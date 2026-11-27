Во Франции раскритиковали Макрона за обвинения в адрес России Филиппо упрекнул Макрона в попытке свалить проблемы Франции на Россию

Москва27 ноя Вести.Лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за необоснованные обвинения в адрес России. Соответствующая публикация французского политика появилась в социальной сети X.

Макрон делает вид, что удивлен, представляя все, что происходит во Франции, как некую внешнюю "неизбежность", хотя именно он и поддерживаемый им ЕС несут полную ответственность за происходящее! написал Филиппо

Поводом стало выступление Макрона в пятницу на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора. По словам французского президента, успехи России в аграрной отрасли наносят удар по сельскому хозяйству Франции. Из-за геополитической напряженности страна лишилась рынков сбыта, а ее прежние клиенты, включая Россию, превратились в конкурентов, заявил он.

Между тем Минсельхоз России в ноябре сообщил, что по итогам текущего года ожидает рекордный урожай плодов и ягод - 2,3 миллиона тонн. Глава ведомства Оксана Лут заявляла, что зерновых уже собрано 142,5 миллиона тонн, а российский экспорт зерна в текущем сезоне, как ожидается, превысит 40 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что Россия с начала года экспортировала в Африку 13 млн тонн зерна.