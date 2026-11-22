Shot: в Куршавеле готовятся к наплыву туристов из России зимой

Французский Куршавель готов к зимнему наплыву российских туристов Shot: в Куршавеле готовятся к наплыву туристов из России зимой

Москва22 ноя Вести.Французский горнолыжный курорт Куршевель готов к наплыву российских туристов этой зимой. Перед началом зимнего сезона резко возрос спрос на русскоговорящих продавцов и дворецких, отмечает Telegram-канал Shot.

Перед началом высокого туристического сезона с ноября 2026 года по апрель 2027 года три люксовых бутика на курорте набирают продавцов со знанием русского, французского и английского языков.

К сезону на французском курорте ищут русскоговорящих продавцов и дворецких. Последним готовы платить 300 тысяч рублей в месяц сообщается в материале

Для русскоязычных продавцов один из курортных бутиков предлагает зарплату в 2500 евро, что соответствует 232 тысячам рублей. Длительность рабочей недели составляет 44 часа, а оплату проживания наниматель берет на себя.

Комплекс с 13 частными резиденциями отдает предпочтение дворецким со знанием русского языка. Минимальная плата для домоуправителя начинается с отметки в 3000 евро. Это 278 тысяч рублей.

В обязанности дворецкого входит широкий круг задач от организации ужинов до планирования и заказа развлечений и трансферов, включая вертолетные перелеты и экскурсии.

Российские инвесторы рассчитывают, что вскоре звание лучшего курорта мира у альпийского Куршавеля отберет алтайский всесезонный курорт "Манжерок". Также они собираются активно развивать инфраструктуру крымского курорта "Мрия" ("Мечта").