Краснодарский край планирует принять около 3 млн туристов в зимний сезон

Краснодарский край рассчитывает принять около 3 млн туристов в зимний сезон Краснодарский край планирует принять около 3 млн туристов в зимний сезон

Москва19 ноя Вести.С декабря 2026 по март 2027 года Краснодарский край рассчитывает принять около 3 миллионов туристов. Об этом рассказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев в беседе с РБК.

Это такой прогноз, который должен быть выполнен однозначно сказал он в кулуарах игорного саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС)

При этом, по словам Воробьева, спрогнозировать количество туристов, которые отправятся на горнолыжные курорты, достаточно сложно. Это зависит от транспортной доступности, а также ситуации с топливом, пояснил он.

По словам Воробьева, регион будет полностью готов к открытию горнолыжного сезона уже к середине декабря.

Как отметил министр, к концу года он рассчитывает выйти на уровень прошлого года по числу туристов - 18 миллионов человек.

Ранее россиянам рассказали, когда горнолыжный сезон начнется в Москве.