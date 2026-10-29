ФРС сохранила ставку рефинансирования на уровне 3,75-4% годовых ФРС США оставила ставку рефинансирования на уровне 3,75-4%

Москва29 окт Вести.Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила 29 октября ставку рефинансирования по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 3,75-4% годовых, сообщает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (Federal Open Market Committee, FOMC).

Решение совпало с ожиданиями экономистов.

За сохранение ставки в прежнем диапазоне проголосовали десять из 12 членов комитета.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак и член совета управляющих ФРС Лиза Кук проголосовали за повышение ставки на 0,25%.