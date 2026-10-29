Москва29 октВести.Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила 29 октября ставку рефинансирования по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 3,75-4% годовых, сообщает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (Federal Open Market Committee, FOMC).
Решение совпало с ожиданиями экономистов.
За сохранение ставки в прежнем диапазоне проголосовали десять из 12 членов комитета.
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак и член совета управляющих ФРС Лиза Кук проголосовали за повышение ставки на 0,25%.