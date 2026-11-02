Москва2 нояВести.Сотрудники ФСБ вынесли предостережение 34-летнему жителю Новосибирской области, который пытался выйти на украинские спецслужбы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ведомства.
Отмечается, что мужчина посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации о материальной помощи ВСУ. ФСБ усмотрела в его действиях предпосылки к совершению госизмены.
В целях предупреждения совершения преступления УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действийговорится в сообщении
В случае повторного совершения подобных действий мужчине может грозить уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.