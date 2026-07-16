ФСБ проверяет администратора Tg-канала в ДНР, показывавшего последствия атак ВСУ ФСБ проверяет администратора Tg-канала в ДНР, показывавшего последствия атак ВСУ

Москва16 июл Вести.Сотрудники ФСБ проверяют администратора Teleram-канала в ДНР, публиковавшего последствия украинских атак. Об этом сообщил штаб обороны региона.

Прямо сейчас сотрудники ФСБ работают в адресе проживания администратора регионального tg-канала, публикующего информацию о последствиях вражеских атак сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба

К настоящему моменту задокументировано более 20 эпизодов публикаций фото- и видеоматериалов, попадающих под указ главы ДНР №39 (строгий запрет на публикацию и распространение фото- и видеоматериалов, связанных с военными ударами, работой дронов, а также последствиями обстрелов).

В штабе добавили, что украинская сторона использовала видео для подтверждения огневых поражений и ведения подрывной работы.