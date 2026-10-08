Жительница Забайкалья по заданию СБУ внедрилась в избирком для срыва выборов

ФСБ: в Забайкалье агент СБУ внедрилась в избирком для провокации Жительница Забайкалья по заданию СБУ внедрилась в избирком для срыва выборов

Москва8 окт Вести.Жительница Забайкальского края по заданию подконтрольной СБУ террористической организации "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ) вошла в состав комиссии одного из избирательных участков региона для срыва выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Куратором ей было отработано задание по добыванию образцов бюллетеней и агитационных материалов, сбору и передаче информации о подготовке к выборам, проводимых политическими партиями и кандидатами мероприятиях сказано в сообщении

Кроме того, она должна была заниматься фальсификацией результатов выборов.

Женщину задержали.