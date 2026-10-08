ФСБ: двое россиян планировали провокации на выборах в Госудуму в Забайкалье

В Забайкалье задержали двух россиян, готовивших провокации на выборах ФСБ: двое россиян планировали провокации на выборах в Госудуму в Забайкалье

Москва8 окт Вести.Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Забайкальского края, которые по заданию украинских спецслужб готовили серию провокаций в период проведения выборов в Госдуму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Так, местная жительница по заданию представителя террористической организации "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ) вошла в состав комиссии одного из избирательных участков региона. Она должна была добыть образцы бюллетеней и агитационных материалов. Также женщине поручили заниматься сбором и передачей информации о подготовке политических партий и кандидатов к выборам, и фальсифицировать результаты избирательного процесса.

Кроме того, силовики задержали завербованного СБУ жителя Краснокаменска. Он также собирал и передавал украинской стороне сведения о о ходе предвыборной кампании, отправлял фотографии региональных объектов органов власти и военкомата. В преддверии активной фазы голосования ему поручили поджечь городское отделения одной из политических партий с использованием самодельной зажигательной смеси.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигуранты задержаны сотрудниками ФСБ России накануне Единого дня голосования сказано в сообщении

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства противоправной деятельности злоумышленников и их возможные связи.