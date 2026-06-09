ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии под Ульяновском

ФСБ: заключенный готовился убить сотрудников ИК в Ульяновской области ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии под Ульяновском

Москва9 июн Вести.ФСБ и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Ульяновской области, где заключенный планировал нападение на сотрудников ИК в период празднования Курбан-байрама. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Федеральной службой безопасности совместно со ФСИН России предотвращен террористический акт в одном из исправительных учреждений Ульяновской области, планировавшийся сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации отмечается в сообщении

Уточняется, что гражданин 1985 г. р., отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении, планировал в период празднования мусульманского праздника убить сотрудников ИК. Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ и ФСИН на стадии приготовления к совершению теракта.

Пострадавших и причинения ущерба не допущено. Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье о приготовлении к совершению террористического акта.

Ранее в Белгородской области предотвратили теракт с участием "живой бомбы".